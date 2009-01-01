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Наши менеджеры являются экспертами в области домофонии! Подготовят предложение с учетом Ваших предпочтений, помогут Вам с выбором подходящего оборудования, проконсультируют по вопросам монтажа
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Никакого увеличения чека при монтаже. Наши цены опубликованы на сайте, Вы всегда сможете проверить за какие работы и сколько Вы заплатили
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В наше достаточно неспокойное время очень важно обеспечить безопасность квартир, домов, офисов от проникновения в них незнакомых людей. Обеспечить контроль доступа от посторонних лиц поможет установка домофонов.
Установка домофонов в многоквартирном и частном доме позволит принимать только тех посетителей, которых вы хотите видеть. Компания «Домофоны МСК» уже не первый год оказывает услуги по установке домофонов в Москве и области.
Услуга по установке домофонов в Москве включает в себя:
Установка домофонов в Москве -востребованная услуга, так как это эффективное оборудование обеспечивающее защиту и безопасность вашего помещения. Мы предлагаем нашим клиентам установить домофон по доступным ценам и обеспечиваем высокое качество работ, оперативную установку и обслуживание на всем периоде эксплуатации.
Мы осуществляем:
Монтаж домофонов обеспечивает следующие функции:
Наше предприятие быстро и качественно поставить домофон в Москве на любом объекте. Наличие собственных монтажных бригад позволяет поставить домофон с установкой качественно и быстро. Мы делаем все, чтобы как можно больше потребителей могли воспользоваться нашей услугой по установке домофона по доступным ценам и предлагаем гибкую систему скидок.
С ценами по установке домофонов вы можете ознакомиться в нашем прайсе. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от следующих факторов:
Цена: 8 894 руб
Цена: 10 691 руб
Цена: 10 825 руб
Цена: 14 975 руб
Цена: 25 495 руб
Цена: 29 230 руб
Цена: 23 402 руб
Цена: 25 281 руб
Цена: 31 708 руб
Цена: 59 578 руб
Цена: 31 580 руб
Цена: 47 780 руб
Цена: 14 670 руб
Цена: 23 030 руб
Цена: 32 700 руб
Цена: 41 985 руб
Обращайтесь в компанию «Домофоны МСК». Мы осуществляем профессиональный монтаж домофона по доступным ценам и предоставляем весь комплекс услуг без задержек и точно в срок.
Задать все интересующие вас вопросы по установке домофона в Москве вы можете по телефону: 7 (499) 430-98-47.
Мы поможем вам выбрать модель домофона, расскажем об его технических характеристиках, рассчитаем стоимость услуг.
После установки мы расскажем вам о правилах и нормах эксплуатации домофонов.
Подключение домофона специалистами нашей компании обеспечит вам возможность контроля над людьми, желающими попасть на территорию частного дома или подъезда. Наша компания стремится сделать жизнь людей максимально безопасной, поэтому цена на установку домофона всегда остаётся максимально выгодной для наших клиентов.
Вызывная панель для цветного видеодомофона, разрешение 700 твл, угол по гор. 74 гр, подсветка кнопки вызова, компактный корпус, цв. бронза/серебро/"гавана", монтаж. уголок и козырек в комплекте
Цена: 4 500 руб
Одноабонентская вызывная видеопанель цвета медь. Классическая модель российского производства. Предназначена для накладного монтажа. Подключение - четырехпроводное, питание - 12 В. Встроенная ИК-подветка дальностью до 60 сантиметров. Матрица - 1/3", разрешение - 1000 ТВл. Угол обзора камеры: 75° по горизонтали, 55° по вертикали. Диапазон рабочих температур: -30... +55 °C. В комплект поставки входят козырек и угловой кронштейн.
Цена: 3 628 руб
Tantos Triniti HD - антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой формата AHD 1080p с углом обзора 130 градусов (AHD) с возможностью переключения в формат CVBS (PAL) с углом обзора 120 градусов.
Цена: 8 080 руб
Вызывная панель видеодомофона с широким углом обзора 110гр., выполненная в стильном корпусе из шлифованного металла. Предназначена для четырехпроводного подключения, под накладной монтаж (уголок для крепления под углом 30⁰ в входит в комплект поставки). Разрешение камеры - 800 ТВЛ, стандарт PAL. Белая светодиодная подсветка обеспечивает высокое качество цветопередачи. Температурный диапазон работы: -30...+50 ⁰С, степень защиты IP66. Возможно использование вызывной панели при любых погодных условиях.
Цена: 7 033 руб
Вызывная панель для видеодомофона, ИК-фильтр для "ночного" режима, подсветка кнопки вызова, блок управления замком (БУЗ) и монтажный уголок в комплекте
Цена: 6 030 руб
iPanel 2 (Metal) HD – классическая 4-х проводная вызывная панель видеодомофона современного видеоформата AHD 1080p. Выполнена в металлическом корпусе с передней накладкой из нержавеющей стали. В комплект поставки входят кронштейн для установки под углом (очень удобно при установке рядом с дверью). Камера с разрешением 1080p обеспечивает высокое качество картинки. Вызывная панель имеет встроенную ИК подсветку и механический ИК фильтр, что обеспечивает правильную цветопередачу. Панель предназначена для накладного монтажа.
Цена: 7 260 руб
Антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой высокого разрешения (900 ТВЛ) с углом обзора 55 градусов
Цена: 4 464 руб
Цветная вызывная панель разрешения Full HD для видеодомофона
Цена: 7 125 руб
Антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой формата AHD 1080p с углом обзора 65º. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ).
Цена: 5 311 руб
AltCam DCF21IR
Бюджетная камера AltCam DCF21IR поддерживает AHD, TVI, CVI, CVBS и полностью совместима с видеорегистраторами форматов AHD, TVI, CVI и с традиционными аналоговыми. Отлично подойдет для организации системы видеонаблюдения на парковках, автомойках, различных площадках.
Цена: 3 080 руб
Hiwatch HD DS-T203(B) (2.8 mm)
2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м, 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С;
Цена: 4 090 руб
Hiwatch HD DS-T200A (2.8 mm)
2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)
Цена: 4 990 руб
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Монитор: TANTOS Amelie
Вызывная панель:: TANTOS WALLE
Цена без скидки:
23 876 руб
Цена с установкой: 17 920 руб
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г. Москва, 1-я Останкинская ул., д.55
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info@domofony.msk.ru