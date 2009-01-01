Мне сестра пожаловалась, что в дверь стали часто звонить, предлагать всякую ерунду. А у нее ребенок часто один дома остается. Я посоветовал установить видеодомофон, так как сам недавно у себя установил и знал компанию, где это делают хорошо. Это компания Домофоны. Мск. Дал телефон сестре, она позвонила, ей предложили модель видеодомофона, которяа подошла ей по стоимости (вместе с установкой обошлось ей все около 16 тысяч рублей). Установили хорошо, сейчас она не боится, что в ее отсутствие, кто-то позвонит и ребенок откроет. Безопасность в наше время превыше всего.