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УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ В МОСКВЕ ПОД КЛЮЧ

УСТАНОВКА ДОМОФОНА ОТ 4 640 ₽

УСТАНОВКА ДОМОФОННОЙ ТРУБКИ ОТ 1600 ₽

РЕМОНТ ДОМОФОНА ОТ 500 ₽

Работаем по договору

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Индивидуальный подход

Наши менеджеры являются экспертами в области домофонии! Подготовят предложение с учетом Ваших предпочтений, помогут Вам с выбором подходящего оборудования, проконсультируют по вопросам монтажа

Честные и фиксированые цены

Никакого увеличения чека при монтаже. Наши цены опубликованы на сайте, Вы всегда сможете проверить за какие работы и сколько Вы заплатили

Бесплатный выезд и диагностика

Наши специалисты приедут к Вам произведут осмотр, предложат решение, произведут расчет совершенно бесплатно

Качественный сервис

Наши мастера имеют опыт в данной сфере более 5 лет, они знают все! Поэтому смогут быстро, качественно и очень аккуратно выполнить любую работу

Удобное для Вас время монтажа

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Гарантии на оборудование

Работаем по договору. Сертифицированное оборудование

Выгодные цены

Цены у конкурентов не могут быть ниже, т.к. мы являемся официальным дилером

Скидки льготным категориям граждан

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Согласование вида работ и даты выезда мастера

ШАГ 3

Выезд специалиста с оценкой

ШАГ 4

Согласование стоимости работ

ШАГ 5

Выполнение работ

ШАГ 6

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В наше достаточно неспокойное время очень важно обеспечить безопасность квартир, домов, офисов от проникновения в них незнакомых людей. Обеспечить контроль доступа от посторонних лиц поможет установка домофонов.  

Установка домофонов в многоквартирном и частном доме позволит принимать только тех посетителей, которых вы хотите видеть. Компания «Домофоны МСК» уже не первый год оказывает услуги по установке домофонов в Москве и области.


Услуга по установке домофонов в Москве включает в себя:


  • Установку панели вызова и переговорного устройства
  • Врезку магнитного замка и предоставление комплекта ключей к нему.
  • Установку блока управления доводчика и кнопки открытия замка
  • Установку крепежных элементов и прокладку кабеля необходимой длины.
  • Тестирование и настройку прибора.

Наши клиенты чаще всего выбирают

Комплект#1

МОНИТОР: TANTOS ELLY

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ: AVC-305

Цена: 13 204₽

Цена: 14 390₽

Комплект#2

МОНИТОР: Tantos Marilyn HD s

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ: iPanel 2 (Metal) HD

Цена: 23 710₽

Цена: 24 332₽

Комплект#3

МОНИТОР: Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ: Tantos Triniti HD

Цена: 42 112₽

Цена: 42 900

Монтаж и установка домофонов в Москве

Установка домофонов в Москве -востребованная услуга, так как это эффективное оборудование обеспечивающее защиту и безопасность вашего помещения. Мы предлагаем нашим клиентам установить домофон по доступным ценам и обеспечиваем высокое качество работ, оперативную установку и обслуживание на всем периоде эксплуатации.

Мы осуществляем:

  • Установку и подключение домофона в подъезд
  • Установку домофона в квартиру
  • Подключение домофона в частом доме или на даче
  • Монтаж домофона в многоквартирном доме 

Монтаж домофонов обеспечивает следующие функции:

  • Предотвращение нежелательного вторжения посторонних лиц
  • Обеспечивает возможность разговаривать с людьми на расстоянии
  • Возможность открывать двери, не выходя из дома, квартиры, офиса.
  • Подключение домофона в многоквартирном доме позволяет сохранить порядок и чистоту в подъезде.

Наше предприятие быстро и качественно поставить домофон в Москве на любом объекте. Наличие собственных монтажных бригад позволяет поставить домофон с установкой качественно и быстро. Мы делаем все, чтобы как можно больше потребителей могли воспользоваться нашей услугой по установке домофона по доступным ценам и предлагаем гибкую систему скидок.

У НАС В НАЛИЧИИ 124 МОДЕЛИ АУДИО И ВИДЕОДОМОФОНОВ

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ПРОХОДИТ ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПРОВЕРКУ

Стоимость установки домофонов

С ценами по установке домофонов вы можете ознакомиться в нашем прайсе. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от следующих факторов:


  • Типа устройства
  • Страны производителя
  •  Количества квартир в подъезде


Популярные модели

TANTOS ELLY С ТРУБКОЙ

Монитор домофона с экраном 4,3 дюйма со встроенным блоком питания.

Цена: 8 894 руб

Tantos Amelie

Дизайн монитора 7 дюймов прост и изящен, все управление осуществляется сенсорными кнопками.

Цена: 11 012 руб

Tantos Marilyn HD s

Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов с сенсорными кнопками Возможен удаленный просмотр записей на SD карте

Цена: 16 087 руб

Tantos NEO HD

современный монитор домофона премиум-класса. Экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество картинки.

Цена: 18 128 руб

CTV-M1701 Plus

Монитор видеодомофона 7" с кнопочным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти, встроенным источником питания.

Цена: 10 825 руб

CTV-M2703

Монитор видеодомофона с 7" дисплеем, сенсорным управлением, детектором движения и функцией видеопамяти.

Цена: 14 975 руб

CTV-M4902

Сенсорный 9" монитор видеодомофона формата AHD, с записью в Full HD, детекцией движения по всем каналам одновременно и поддержкой карт памяти до 128 ГБ.

Цена: 25 495 руб

CTV-M5902 Wi-Fi

Сенсорный 9" монитор видеодомофона с возможностью доступа со смартфона через приложение CTV Home.

Цена: 29 230 руб

Tantos Marilyn HD Wi-Fi s

Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов разрешение 800х480, с поддержкой форматов AHD / TVI / CVI 1080р/720p/CVBS (PAL / NTSC) и отправкой уведомлений о вызове на смартфон через приложение "vhOme 2.0", сенсорные кнопки. Встроенная память на 50 фото или 6 видео. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ

Цена: 24 572 руб

Tantos Rocky HD Wi-Fi

Монитор цветного видеодомофона с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте.

Цена: 26 545 руб

Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS

Монитор цветного видеодомофона с возможностью просмотра на смартфоне. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте. Экран 7 дюймов IPS. Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением. Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.

Цена: 33 293 руб

TANTOS JOLLI HD WI-FI

Монитор с поддержкой форматов AHD 1080р/720p или CVBS, с возможностью переадресации вызовов на мобильное приложение "vhOme", удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям.

Цена: 59 578 руб

Комплект HIKVISION #1

Комплект видеодомофона с цветным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600, управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея, устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем, набор тревожных интерфейсов позволяет дополнительно подключить до 8 охранных датчиков, удобный мультиязычный пользовательский интерфейс V2.0, для локального хранилища предусмотрен слот под карту памяти до 32Гб.

IP Вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, камера 2Мп с углом обзора 129град., встроенный считыватель карт Mifare, PoE, RS-485, поддержка TF-карт до 128 ГБ, IP65

Цена: 31 680 руб

Комплект HIKVISION #2

IP видеомонитор Hikvision DS-KH8520-WTE1 оснащен цветным 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея и механических кнопок, которые расположены под монитором. Устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем. Для локального хранилища предусмотрен слот под карты памяти до 32Гб

Вызывная панель 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, встроенный считыватель карт Mifare, IK08, PoE, DC12В, IP65

Цена: 49 380 руб

CTV-DP1701 S

Комплект цветного видеодомофона с экраном 7" и встроенным источником питания, детекцией движения. (вызывная панель CTV-D10NG и монитор CTV-M703)

Цена: 14 670 руб

CTV-DP2703

Комплект цветного видеодомофона с экраном 7", с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти и встроенным источником питания.

Цена: 23 030 руб

CTV-DP4106AHD

Kомплект цветного видеодомофона с экраном 10" с Touch Screen формата AHD , поддержка Full HD и детектором движения, панель из стекла с сенсорным управлением

Цена: 32 700 руб

CTV-DP4102 FHD

Комплект домофона с экраном 10" формата AHD с Touch Screen, встроенным регистратором, сенсорным управлением, поддержкой облачного сервиса P2P.

Цена: 41 985 руб

Интересует установка домофона в квартиру, подъезд или частный дом?

Обращайтесь в компанию «Домофоны МСК». Мы осуществляем профессиональный монтаж домофона по доступным ценам и предоставляем весь комплекс услуг без задержек и точно в срок.   

Задать все  интересующие вас вопросы по установке домофона в Москве вы можете по телефону: 7 (499) 430-98-47. 

Мы поможем вам выбрать модель домофона, расскажем об его технических характеристиках, рассчитаем стоимость услуг. 

После установки мы расскажем вам о правилах и нормах эксплуатации домофонов. 

Подключение домофона специалистами нашей компании обеспечит вам возможность контроля над людьми, желающими попасть на территорию частного дома или подъезда. Наша компания стремится сделать жизнь людей максимально безопасной, поэтому цена на установку домофона всегда остаётся максимально выгодной для наших клиентов.

Вызывные панели

Вызывная панель CTV-D10 Plus

Вызывная панель для цветного видеодомофона, разрешение 700 твл, угол по гор. 74 гр, подсветка кнопки вызова, компактный корпус, цв. бронза/серебро/"гавана", монтаж. уголок и козырек в комплекте

Цена: 4 310 руб

Вызывная панель Activision AVC-305 (PAL)

Одноабонентская вызывная видеопанель цвета медь. Классическая модель российского производства. Предназначена для накладного монтажа. Подключение - четырехпроводное, питание - 12 В. Встроенная ИК-подветка дальностью до 60 сантиметров. Матрица - 1/3", разрешение - 1000 ТВл. Угол обзора камеры: 75° по горизонтали, 55° по вертикали. Диапазон рабочих температур: -30... +55 °C. В комплект поставки входят козырек и угловой кронштейн.

Цена: 3 628 руб

Вызывная панель Triniti HD

Tantos Triniti HD - антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой формата AHD 1080p с углом обзора 130 градусов (AHD) с возможностью переключения в формат CVBS (PAL) с углом обзора 120 градусов.

Цена: 8 819 руб

Вызывная панель Tantos iPanel 2

Вызывная панель видеодомофона с широким углом обзора 110гр., выполненная в стильном корпусе из шлифованного металла. Предназначена для четырехпроводного подключения, под накладной монтаж (уголок для крепления под углом 30⁰ в входит в комплект поставки). Разрешение камеры - 800 ТВЛ, стандарт PAL. Белая светодиодная подсветка обеспечивает высокое качество цветопередачи. Температурный диапазон работы: -30...+50 ⁰С, степень защиты IP66. Возможно использование вызывной панели при любых погодных условиях.

Цена: 7 623 руб

Вызывная панель CTV-D4005

Вызывная панель для видеодомофона, ИК-фильтр для "ночного" режима, подсветка кнопки вызова, блок управления замком (БУЗ) и монтажный уголок в комплекте

Цена: 6 760 руб

Вызывная панель Tantos iPanel 2 (Metal) HD

iPanel 2 (Metal) HD – классическая 4-х проводная вызывная панель видеодомофона современного видеоформата AHD 1080p. Выполнена в металлическом корпусе с передней накладкой из нержавеющей стали. В комплект поставки входят кронштейн для установки под углом (очень удобно при установке рядом с дверью). Камера с разрешением 1080p обеспечивает высокое качество картинки. Вызывная панель имеет встроенную ИК подсветку и механический ИК фильтр, что обеспечивает правильную цветопередачу. Панель предназначена для накладного монтажа.

Цена: 7 623 руб

Вызывная панель TANTOS VILIA

Антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой высокого разрешения (900 ТВЛ) с углом обзора 55 градусов

Цена: 4 464 руб

Вызывная панель CTV-D4004FHD

Цветная вызывная панель разрешения Full HD для видеодомофона

Цена: 7 125 руб

Вызывная панель Tantos Corban HD

Антивандальная вызывная панель с цветной видеокамерой формата AHD 1080p с углом обзора 65º. Полная группа контактов реле управления замком (НО/НЗ).

Цена: 5 577 руб

Видеокамеры

AltCam DCF21IR

Бюджетная камера AltCam DCF21IR поддерживает AHD, TVI, CVI, CVBS и полностью совместима с видеорегистраторами форматов AHD, TVI, CVI и с традиционными аналоговыми. Отлично подойдет для организации системы видеонаблюдения на парковках, автомойках, различных площадках.

Цена:  3 080 руб

Hiwatch HD DS-T203(B) (2.8 mm)

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м, 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С;

Цена:  3 490 руб

Hiwatch HD DS-T200A (2.8 mm)

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)

Цена:  4 690 руб

Trade-In
Меняем старое на новое

Замени свой старый домофон на новый. И получи скидку 15%

Монитор: TANTOS Amelie

Вызывная панель:: TANTOS WALLE

Цена без скидки: 23 876 руб

Цена с установкой: 15 814 руб

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КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Установка в квартиру\офис\производственные и складские помещения

ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ

Ремонт и установка домофонов

СКУД

Система контроля и управления доступом в офис\производственные и складские помещения

Ворошилов Я

Мне сестра пожаловалась, что в дверь стали часто звонить, предлагать всякую ерунду. А у нее ребенок часто один дома остается. Я посоветовал установить видеодомофон, так как сам недавно у себя установил и знал компанию, где это делают хорошо. Это компания Домофоны. Мск. Дал телефон сестре, она позвонила, ей предложили модель видеодомофона, которяа подошла ей по стоимости (вместе с установкой обошлось ей все около 16 тысяч рублей). Установили хорошо, сейчас она не боится, что в ее отсутствие, кто-то позвонит и ребенок откроет. Безопасность в наше время превыше всего.

Анастасия

Директор нашей управляющей компнии поручил мне важное задание – найти компанию, которая занимается установкой домофонных систем. Упасть в грязь лицом было нельзя))Увидела сайт Домофоны.МСК. Я позвонила, с менеджером обсудили дату выезда и осмотра для установки общедомовой домофонной системы в два подъезда. Приехал мастер Владислав, установил все качественно. Шеф остался доволен)

Степан М.

Устанавливали мне систему СКУД (система контроля управления доступом ) на складской комплекс, все оборудование бренда Tantos (магнитный замок,панель вызова,монитор с трубкой ,считыватель,доводчик и пр. ) за всё под ключ мы отдали 24500 руб. Я оставил заявку, со мной связался менеджер, ответил на все мои вопросы, доступно все объяснил. Так как у меня совсем нет времени, мы договорились на определенное число и конкретное время. Работа была выполнена качественно.

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г. Москва, 1-я Останкинская ул., д.55

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